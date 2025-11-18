Yeni Şafak
Şehit Pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

14:5418/11/2025, Salı
DHA
Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar, Avcılar'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Pilot Hasan Bahar, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalanan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü. Kazada AT-802 tipi uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen şehidin naaşı sabah saatlerinde baba evine götürülerek helallik alındı. 

Hasan Bahar için öğle namazının ardından Avcılar Merkez Ulucami'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağladı.

Törene, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, gaziler, aile yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Pilot Hasan Bahar, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

