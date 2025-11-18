İmam hatipliler şehitlerimiz için fidan dikti

Türkiye genelindeki imam hatip mezun dernekleri, Türkiye ve Filistin’de şehit olan kardeşlerimiz için fidan dikti. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen “Türkiye Yeşeriyor Gazze Güçleniyor” isimli etkinlikte dikilen fidanlara şehitlerin ismi verildi, her bir fidan bir öğrenciye emanet edildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, “Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor” ismiyle, çevre ve ümmet bilincini güçlendirmek üzere bir etkinlik düzenledi. Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen programda, imam hatip okullarının bahçelerine şehitler için fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen programın İstanbul ayağı ise Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Sizlere yarınlarımızı emanet ediyoruz

Kurra Hafız Mehmet Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'nin 81 il ve ilçelerindeki tüm imam hatip okullarında eş zamanlı olarak Gazze için fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Bugün okulların bahçelerine diktikleri fidanları gençlere emanet ettiklerini kaydeden Ceylan, “Bu fidanların her birine ülkemiz için şehit olmuş bu vatanın evlatlarının isimlerini vereceğiz. Aynı zamanda 75 yıldır Filistin'de katil İsrail’in zulmü altında inleyen ve şehit olan arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin, Filistinli çocukların isimlerini vereceğiz. Sizlere ülkemizi, bugünlerimizi ve yarınlarımızı emanet edeceğiz” diye konuştu.

Adaleti ve merhameti tesis edeceksiniz

Dikilen fidanlarla birlikte gençlere Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı emanet edeceklerini kaydeden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: Sizlere yalnızca bu fidanları emanet etmeyeceğiz. Bu fidanlarla birlikte Gazze'de gözü yaşlı çocukların haklarını ve intikamlarını emanet ediyoruz.

Sizler inşallah bu ülkenin ihya ve inşasını gerçekleştirecek kadrolar olarak dünyada adaleti ve merhameti tesis edeceksiniz. Bir özgürlük sembolü olarak balonlarımız gökyüzünde olacak, fidanlarımız toprakla buluşacak ama davamız, mücadelemiz, cihadımız da imam hatipli gençlere emanet edilecek. Sizler emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacaksınız. Türkiye yüzyılının vizyoner mimarları olarak hem ülkemizi hem de ümmeti ayağa kaldıracak, dünyanın 600 yıl boyunca kurtuluş adası, umut adası olan bu coğrafyaya yeniden bu gücü kazandıracak, adalet ve merhamet temelli bir dünyayı sizler inşa edeceksiniz" diye konuştu.

Tarihin doğru noktasında bulunduk

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında, "Gazze meselesi, insanlığın vicdan sınavıydı. Bu sınavı verenler oldu, veremeyenler oldu. Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere millet olarak, devlet olarak tarihin doğru noktasında bulundu.

Milletimiz, maddi-manevi imkânlarını seferber etti. Kimisi duasıyla, kimisi ekonomik desteğiyle, kimisi alanlarda tavrını gösterip safını belli ederek Gazze meselesinde olması gereken yerde durdu” dedi. Gazze'deki zulme şahitlik ettikleri gibi bu zulmü yapanların helak olduğuna da şahitlik etmek istediklerini dile getiren Gül, “Bu vesileyle her birinizin birer fidan olduğunu görüyoruz. Sizin gibi fidanları toprakla buluşturup hem bu duyguyu canlı tutması hem cennet vatan ülkemizin yeşillendirilmesine katkı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

81 il, 647 dernek sahada

Gençlere doğa sevgisi, çevre sorumluluğu ve ümmet bilinci kazandırılması hedeflenen programa Türkiye genelindeki 647 imam hatip derneği iştirak etti. Doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden şehir şehir tüm okul bahçelerinde fidan dikimi yapılırken şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Türk ve Filistin bayrakları taşındı, özgür Gazze için balonlar gökyüzüne uçuruldu. Gürcistan sınırında kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahramanlarımızın isimleri de diğer şehitlerin isimleriyle birlikte ağaçlara asıldı.

Her fidanı bir çocuk büyütecek

Türkiye’de şehit olan kardeşlerimizin yanı sıra Gazze’de devam eden soykırımda İsrail tarafından öldürülen masum çocukların hatıralarını yaşatmak, onların isimlerini yeşeren fidanlarla ebedileştirmek, projenin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Projeyle ortaokul ve lise öğrencilerinin Gazze’de şehit olan çocuklarla manevi bir kardeşlik köprüsü kurmaları ve onların isimlerini verdikleri fidanları koruyup kollamaları ve büyütmeleri istendi.







