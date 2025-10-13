İmam hatip okulları 112 yaşında

İmam hatip gençliğinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, onların akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 1958 yılında kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ise bugün 67. yılını kutluyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından hem İmam hatip okullarının kuruluşu vesilesiyle kutlanan “İmam Hatipliler Haftası” hem de ÖNDER’in kuruluş yıldönümüne ilişkin yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

Anadolu’nun dört bir yanında

Milletimizin dini, ahlaki, kültürel değerlerini yaşatma ve geleceğe aktarma gayesiyle 1913 yılında Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba (İmamlar ve Hatipler Medresesi) adıyla temelleri atılan imam hatip okullarımız, bugün 112. kuruluş yıl dönümünü idrak etmektedir.

Kuruluşundan bugüne imam hatip okulları; köklü bir geleneğin taşıyıcısı, güçlü bir iradenin sembolü ve milletimizin umudu olmuştur. Cumhuriyet döneminde yaşanan kesintiler ve zorlu süreçlere rağmen, 1951 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu ile yeniden açılan bu kutlu eğitim ocağı, halkımızın teveccühüyle kısa sürede Anadolu’nun dört bir yanına yayılmıştır.









Geleceği inşa eden model

İmam hatipler, yalnızca dini ve ahlaki eğitim veren kurumlar değil; aynı zamanda akademik başarılarıyla, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla, bilime ve sanata sunduğu katkılarla da ülkemizin geleceğini inşa eden bir eğitim modeline dönüşmüştür. Özgün bir eğitim modeli olarak yurtdışından da örnek alınmaya başlanmıştır. Bugün sayısı milyonları bulan imam hatip nesli, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak özgüvenli, donanımlı ve erdemli bir gençliğin temsilcisidir.

Kökü bir asrı aşan imam hatip okullarının yolculuğu, aynı zamanda bir dayanışma ve direniş hikâyesidir. Yasaklara ve engellemelere rağmen milletimizin desteği ve gençlerimizin azmiyle bu okullar dimdik ayakta kalmış; medeniyet değerlerimizden beslenerek geleceğe yürümüştür.

Gelenekten Geleceğe 67. Yıl

Bu yolculukta, imam hatip gençliğinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, onların akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 1958 yılında kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bugün 67. yılını kutlamaktadır.

ÖNDER; öğrenciler, mezunlar, öğretmenler ve gönüllüleri kapsayan imam hatip camiası arasında güçlü bir köprü olmuş; imam hatiplerin tarih boyunca üstlendiği misyonu kurumsal kimliğiyle bugüne ve yarınlara taşımaya gayret etmiştir.

Ahlakıyla örnek, cesaretiyle öncü

Bugün geldiğimiz noktada; imam hatip okulları, ahlakıyla örnek, cesaretiyle öncü, bilgisiyle donanımlı bir nesil yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesil; ilim, irfan ve hikmetle beslenirken, aynı zamanda bilim ve teknolojide söz sahibi olacak; sadece ülkemize değil, bütün insanlığa hizmet edecek büyük bir sorumluluğu omuzlamaktadır.

Biz inanıyoruz ki; yarınlarımızı ahlakıyla güven veren, cesaretiyle yol açan ve donanımıyla dünyada söz sahibi olacak imam hatip gençliği imar edecektir.

Güçlü yarınlara hep birlikte

112 yıllık kutlu yürüyüşün bu dönüm noktasında; emeği geçen tüm büyüklerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu vesileyle, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin 67. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve kardeşlik içinde daha güçlü yarınlara hep birlikte yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.





