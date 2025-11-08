Ahlaklı ve öncü gençler Spor İmam Hatip Liseleri'nde yetişiyor

Öncü Spor Kulübü, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki spor imam hatip liselerinde eğitim gören gençleri bir araya getiren “Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor” programının ikinci günü başarıyla tamamladı.

7–9 Kasım 2025 tarihleri arasında GSB Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin dört bir yanından 35 okuldan 175 öğrenci katıldı.

Üç gün süren program boyunca öğrenciler, En Hızlı (40m), En Güçlü (Mekik Koşusu), En Çevik (Catchpad) ve Parkur Yarışması olmak üzere dört farklı kategoride mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalya takdim edildi.

Öncü Spor Kulübü, bu programla spor imam hatip liselerinde eğitim gören gençleri alanında başarılı spor insanlarıyla buluşturmayı, onların vizyonlarını genişletmeyi ve farklı branşlarda yeteneklerini geliştirmeyi hedefledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlerde, milli sporcular gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Gençler, profesyonel spor hayatının inceliklerini dinleme fırsatı buldu.

Spor dolu üç günün sonunda düzenlenen ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi. Etkinlik, genç sporcuların hem rekabet ruhunu hem de dostluk bağlarını güçlendirdi.

Ödül töreninde konuşan Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, spor imam hatip liselerinin görünürlüğünün ve başarılarının her geçen gün arttığını belirterek, “Milli ve manevi duygularla yoğrulmuş imam hatip neslini her alanda görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kara, bu tür organizasyonların gençlerin hem sportif hem de manevi gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara

Programın ikinci konuşmacısı, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan oldu. Ceylan, imam hatip liselerinde uygulanan çift kanatlı eğitim sisteminin sadece sporcu değil, aynı zamanda değerlerine bağlı bireyler yetiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bir kanadımızda dünyayı, bir kanadımızda ukba’yı taşıyoruz. Değerlerine bağlı sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler sadece bir sporcu kimliği değil, aynı zamanda ahlak ve maneviyat bilincini taşıyacaksınız.” Ceylan, genç sporcuların mazlumların sesi olması gerektiğini belirterek ulusal ve uluslararası arenada elde edecekleri başarıların ülke için büyük bir gurur kaynağı olacağını vurguladı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu ise, spor imam hatip liselerinin gençlerin vizyonunu geliştiren önemli kurumlar olduğunu vurguladı. Koçoğlu, “Bu kamp sadece bir adım. Olimpiyatlarda nice gencimizin İstiklal Marşı’nı okuduğunu görmek en büyük temennimiz. Sayıların artmasından çok vizyonun gelişmesi önemli. Sizleri geleceğin şampiyonları olarak görüyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu

Koçoğlu ayrıca Gazze’de sporculara yönelik saldırılara dikkat çekerek, “Gazze’de 800’den fazla sporcu katledildi. Buna rağmen onlar onur ve direnişle mücadelelerine devam etti. Bu da bize her alanda azimle ve en iyisini yapma gayretiyle çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor.” şeklinde konuştu.

Sporla ahlak bir aradayken mümkün

Programın ödül takdimi öncesinde öğrencilerden gelen soruların cevaplandığı panelde Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve moderatör olarak ÖNCÜ Spor Başkanı Hüseyin Kara yer aldı.

Öğrencilerin sporcuların milli takımlara seçimi ve geliştirici eğitimlerin neler olduğu konusundaki sorular özelinde konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, genç sporculara "Bir Allah'tan korkacaksınız bir de yanlış yapmaktan" tavsiyesini ifade etti.

'Ahlakı ön plana çıkaracağız'

Hacıosmanoğlu, "Ahlaklı ve geleceği modernle bağlamış gençlerle daha ön plana çıkacağız. Yapısal ve temel sorunlarla inilmediği sürece sporun gelişmesi mümkün değil. Bizler bu sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda ülkenizi milletinizi en kıymetli şekilde temsil etmek için çalışmalısınız" dedi.

Neden Spor İmam Hatip Liseleri?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren spor imam hatip liseleri, akademik eğitimin yanı sıra gençlerin sporla iç içe olmasını ve seçtikleri branşlarda uzmanlaşmalarını sağlayan müfredatlarıyla dikkat çekiyor. Öncü Spor Kulübü ise bu okulların tanıtımına katkı sunmak ve gençlerin spor alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla benzer organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor.







