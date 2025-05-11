Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor: Öğrenciler ödüllerini Gökhan Gönül'ün elinden aldı

Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programında bir araya gelen 29 spor imam hatip lisesinde 120 öğrenci 4 ayrı branşta karşı karşıya geldi. En çeviği, en hızlısı, en güçlüsü ve parkur yarışmalarında rakiplerini eleyerek derece alanlara madalyaları ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Öncü Spor Kulübü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programı, 9-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Sarıyer Marmaracık Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Alanı’nda yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki spor proje imam hatip liselerinden 120 öğrencinin katıldığı programda sporcular çeşitli branşlarda kıyasıya yarıştı, söyleşilerde önemli isimlerin spora ve geleceğe dair tecrübelerini dinledi.

Önünüze hep hedefler koyun

Program ilk gününde Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül’ün yaptığı söyleşi ile başladı. Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara’nın ve gençlerin sorularını cevaplandıran Gönül, onlara geleceğe ilişkin vizyon çizdi. Genç yaştaki sporcuların kariyer hedefleri hakkında konuşan Gönül şunları aktardı: Mutlaka bir hedefiniz olmalı. Önce nereye geleceksiniz, sonra nereye varacaksanız bunu bilmelisiniz. Ben önce Bursa’da başladım, hep kısa vadeli hedefler koydum önüme. O zamanlar oynadığım takımdan 10-15 kişiyi 3. lige çıkaracaklardı, sonra çıktık ve şampiyon olduk. Ardından 2. lige çıktık yine aynı arkadaş grubu ile süper lige çıkma hedefini koyduk ve bunu da başardık. 20-21 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer oldum. Eğitimi ve sporu destekliyorum, ikisi birlikte sürdürülüp aynı zamanda gelecek hedeflerimiz de belirlenmeli.

Gelecek kaygısız başarısız kılar

Sporcu gençlerden gelen, “Gelecek kaygısı olan ve pes etmek üzere olan çocuklara ne söylersiniz?” sorusu üzerine de Gönül şunları aktardı: Bu işte bir kere hedefinizi koyduğunuz zaman uygun şartlar da size sağlandıysa o hedefe doğru yürüyeceksiniz. Hocanızı dinleyeceksiniz, sorular soracaksınız, eksik olan yönlerinizin üzerine gideceksiniz. Her zaman disiplin içinde çok çalışacaksınız. Kaygı ile futbolda değil hiçbir sporda başarılı olamazsınız, kesinlikle kaygı duymamalısınız. Gençlerin sorularının ardından da Gönül öğrencilere 3 soru sordu, soruyu doğru cevaplayanlara hediye çekleri takdim edildi. Gökhan Gönül tüm okullarla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi forma ve hırka imzaladı.

Yarışmalar ve ödül töreni

Programın ikinci gününde ise dört ayrı kategoride yarışmalar yapıldı. İlk olarak En Çeviği Yarışması CatchPad çalışmasıyla yarışmalar başladı. Sonrasında Parkur yarışmaları yapıldı. En Hızlısı yarışması ve En Güçlü yarışmalarıyla gün tamamlandı. 8 etaptan oluşan Parkur yarışmaları ve diğer yarışmalarda gençler kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmalar bittikten sonra Zipline, Kano, Bocce, Sokak Oyunları, Okçuluk gibi etkinlikler yapıldı. Akşam ise ödül töreni gerçekleştirildi. Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç, Başkan Danışmanı Resul Çifci, ÖNDER ve Öncü Spor Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törende her alandan 3 öğrenci olmak üzere 12 öğrenciye madalyaları ve çeşitli hediyeler verildi. İki gün süren program, gece yakılan kamp ateşinin ardından son gününde yapılan boğaz turu ile sona erdi.











