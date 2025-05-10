ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 60. Genel Kurulu'nu tamamlayarak yeni döneme başladı

Eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 60. Genel Kurulu’nu yaptı. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da Genel Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları seçildi. ÖNDER’in Genel Başkanlığını sürdüren Abdullah Ceylan, yeniden genel başkan oldu.

13 Ekim 1958 tarihinde kurulan ve imam hatip okulları özelinde eğitim ve gençlik faaliyetlerini sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, çalışmalarında 67 yılını tamamladı. Türkiye genelindeki imam hatip derneklerinin de çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteren ÖNDER’in 60. Genel Kuruluna Türkiye’nin 81 ilinden imam hatip derneklerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcileri ile tüm imam hatip camiası iştirak etti. Programda, Türkiye’nin dört bir yanından imam hatip öğrencilerinin çizimlerinden oluşan “Gazze’nin Sesi Ol Zulmü Postala” isimli sergi de açıldı.

Medeniyet tasavvurunun adı ÖNDER

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ÖNDER 60. Genel Kurulunda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 60 yılı aşkın yürüyüşün izini sürmek, dünden bugüne taşıdıkları emaneti yarınlara nasıl daha güçlü ulaştırabileceklerini konuşmak ve yeni hedefler belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi. ÖNDER’in, eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde; bir inancın, bir idealin ve bir medeniyet tasavvurunun adı olduğunu belirten Ceylan, “Kökü mazide, gövdesi bugünde olan, dalları ise umutla geleceğe uzanan güçlü bir çınardır. Bu çınarın gölgesinde yetişen nesiller, sadece bilgiyle değil; ahlakla, sorumlulukla ve dava şuuru ile donanmış nesillerdir” dedi.

İmam hatipler yarının kurucusu

ÖNDER olarak Türkiye'nin özgün eğitim modeli olan imam hatip okullarının daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarfettiklerini belirten Ceylan, bu okulların sadece birer eğitim kurumu değil; aynı zamanda ülkenin kimliğini, değerlerini ve medeniyet bakışını genç kuşaklara taşıyan yarınların kurucu yapıları olduğunu söyledi. Bu okullardan yetişen gençleri yalnızca ülkenin değil, ümmetin ve insanlığın umudu olarak gördüklerini ifade eden Ceylan, “Gazze’de soykırıma direnen bir aile, Doğu Türkistan’da kimliğini savunan bir kadın, Arakan’da yaşam savaşı veren bir genç, Afrika’da açlığa karşı direnen tek bir çocuk bile olsa; orada bizim sorumluluğumuz vardır. Çünkü biz, sınırları suni çizgilerle birbirinden ayrılmış ülkelerde değil, inançları, gönülleri ve hedefleri bir olan coğrafyada yaşıyoruz” diye konuştu.

Hem Kur’an hem yapay zekâ bilecekler

Önlerinde zorlu ama bir o kadar da ümitle dolu bir dönemin olduğunu belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: İnancımız ve gelecekten beklentimiz, yeni bir medeniyet hamlesidir. Yeni yüzyılda, Türkiye Yüzyılı vizyonuna imam hatip gençliğinin damgasını vurmasını istiyoruz.

Biliyoruz ki bu gençlik, bilimde, sanatta, teknolojide ve düşüncede söz sahibi olacak. Hem Kur’an-ı Kerim’i hem yapay zekâyı bilen hem tarihini hem çağını anlayan bir gençlik hedefiyle yola devam ediyoruz. Gençlerimiz Türkiye’nin ikinci yüzyılında, bugüne kadar olduğu gibi en az katma değerle ülkemize en büyük katkıyı sunacak, milletimiz, İslam ümmeti ve insanlık için yeni alternatifler üretecek.

En yüksek başarıları gösteriyorlar

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise imam hatiplerin gelişmesi ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ÖNDER’e teşekkür ederek konuşmasına başladı. İmam hatiplerin geldiği noktanın çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, “Bugün 8 öğrenciden biri imam hatip ortaokulu ya da lisesi öğrencisi. Sadece 8 öğrenciden biri imam hatipli değil, tarihinde imam hatip mezunlarının üniversiteye girmede en yüksek başarılardan birini gösterdiği dönemdeyiz hamdolsun” dedi. İmam hatip okullarının diğer okulların çok daha üstünde bir proje zenginliğine sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 10 farklı dilde verilen dil eğitiminin arasında Çinçe, Rusça ve Farsça dillerinin de olduğunu aktardı. Ayrıca spor, musiki, güzel sanatlar ve hafızlık proje okullarında eğitim verildiğini hatırlattı.

Türkiye’nin bütün dünyaya sunacağı proje

Bilal Erdoğan, imam hatip projesinin Türkiye’nin sadece İslam dünyasına değil bütün dünyaya sunacağı bir proje olduğunu söyledi. Bütün dünyanın insanın tek yanlı yetişmesinden mustarip olduğunu belirten Erdoğan, “İmam hatip okullarımız sadece dünyadan değil öte dünyadan da haberi olan, insanın başka insanlar için de yaşamasını benimsemiş insanlar yetiştiriyor” dedi. Sivil toplum kuruluşlarını ve aileleri imam hatip okullarını ziyaret etmeye ve bu okullarda daha çok vakit geçirmeye çağıran Erdoğan, “Günlük mevzular siyasetin iniş çıkışlarından dolayı karamsarlık yaşamak Müslümana yakışmaz. Yeter ki çalışalım, biz çok gayret etmeliyiz. Bizim kısa yolumuz yok, çok çalışmak zorundayız ama çalışkan olanın da takdir edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Abdullah Ceylan başkanlığa yeniden seçildi

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu’nda düzenlenen ÖNDER 60. Genel Kurulu’nda Genel Başkanla birlikte Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri de belirlendi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

ÖNDER’in iki dönem başkanlığını yapan Abdullah Ceylan, Genel Kurul’da tekrar başkanlığa seçildi. Genel Başkanla birlikte 50 kişilik Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.







