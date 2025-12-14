Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Ben Yeşil’im' aramasının sırrı çözüldü: İçişleri Bakanlığı çağrının nereden yapıldığını açıkladı

'Ben Yeşil’im' aramasının sırrı çözüldü: İçişleri Bakanlığı çağrının nereden yapıldığını açıkladı

16:4114/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığından "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığından "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı

İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi.


Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı.


Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.


Açıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil kimdir?


"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım, Susurluk kazasından sonra adı en çok konuşulan isim olmuştu. Yeşil'in gerçek adı Mahmut Yıldırım. Ancak Ahmet Demir ve Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini de kullandığı biliniyor. Yeşil, Güneydoğu'da "Sakallı" adıyla da biliniyor.

Yıldırım'ın, emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinden, Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı öne sürülüyor.


Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldığı eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür tarafından doğrulanmıştı.


#İçişleri Bakanlığı
#Mahmut Yıldırım
#isimsiz çağdı
#Yeşil
#Yeşil yaşıyor mu;?
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?