Kayseri’de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Kayseri’de, polis ekiplerinin yaptığı denetimd durumundan şüphelenilerek durdurulan ve kontrol yapıldığı sırada otomobiliyle polise çarpıp kaçan M.A.A. (24), takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 97 bin 39 TL para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.A.A.,’nın yandan yapılan kontrollerde 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A.A.’ya ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Makas atmak’, ‘Ters yönde seyir etmek’, ‘Tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Alkol ölçümünü reddetmek’ maddelerinden toplam 97 bin 39 TL para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, araç sahibine de ‘Sürücü belgesiz araç kullandırmak’ ihlalinden 18 bin 677 TL para cezası yazıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.A.A., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.