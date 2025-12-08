Yeni Şafak
Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

17:418/12/2025, Pazartesi
IHA
BURDUR'DA KAMYONETİN YAYA GEÇİDİNDE BİR KİŞİYE ÇARPMASI SONUCU YAYA YARALANDI.
BURDUR'DA KAMYONETİN YAYA GEÇİDİNDE BİR KİŞİYE ÇARPMASI SONUCU YAYA YARALANDI.

Burdur’da kamyonetin yaya geçidinde bir kişiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (33) idaresindeki 03 AIU 357 plakalı kamyonet, yaya geçidinde M.G.’ye (48) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Burdur
#Kamyonet
#Kaza
