Bir saatte bir ton üretim: Malatya'da geliştirilen makine meyveleri endüstriyel ölçekte pestile dönüştürüyor

Özpolat, şunları kaydetti:





"TÜBİTAK'a müracaat yaptık. Onlar da bize hakem heyetleri gönderdi. İncelediler, çalışmalarımıza baktılar ve olumlu rapor verdiler. Yurt içine satış yapıyoruz. Yeni başladık ve talepler güzel. Pestil, yumuşaklığını ve nemini uzun süre koruyor. Saatte 250 kilogram ürün üretiyoruz. Günde 8 saat çalışıyoruz. Şu anda ayda 28 ton pestil yapıyoruz. Pestilin püreli ve püresiz olmak üzere iki çeşidi var. Dut ve üzümden püresiz pestil üretiyoruz. Kayısı ve erik gibi ürünleri de pestile dönüştürüyoruz. Tarımsal ürünleri farklı yöntemlerle ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz."