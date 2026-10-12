Malatya'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

Basit bir karın ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı: Vücudunda tek bir belirti vardı

Malatya'da yaşayan Fatma Avşar, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu ancak beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Avşar'ın karnından ameliyat sırasında yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ve 40 santimetreyi aşan dev bir kitle çıkarıldı. Sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen kitlenin diğer organlara ve akciğerlere baskı yaptığı belirlenirken, uzman isim belirtileri anlatarak uyarıda bulundu.