Sosyal medyaya kademeli düzenleme

Günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere" diye konuştu. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, “Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz. Ayrıca ailelere bu konuda destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz” dedi.