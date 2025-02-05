Sosyal medyaya kademeli düzenleme

Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Yaş sınırında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.
Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak için böyle bir adım attıklarını kaydetti.
DÜNYADAKİ ÇALIŞMALAR İNCELENİYOR
Günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere" diye konuştu. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, “Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz. Ayrıca ailelere bu konuda destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz” dedi.
PLATFORMLARLA İKİNCİ GÖRÜŞME
Yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirten Göktaş, “Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.