Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medyaya 2 kademeli düzenleme geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesi kapsamında yaş sınırı üzerinde çalıştıklarını belirterek, 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubu için iki ayrı kademede düzenleme planlandığını açıkladı.
16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak." dedi.
İki farklı düzenleme
Bakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Sosyal medya platformlarına ciddi yükümlülükler getirilecek
Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
Ebeyvenlere düşen görevler
Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi.