Kabine bugün Beştepe'de toplandı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alındı. "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınan başlıklar arasındaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı yaklaşık iki saat sürdü.
Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alındı.
"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasındaydı.
Terörle mücadele ve Suriye ile ilişkiler Kabine'de görüşüldü
Terörle mücadele ve Suriye ile ilişkiler Kabine'de görüşüldü
- Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer aldı
- Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirildi.
- Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesti.
- Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınan konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer aldı.
- Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirildi.
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