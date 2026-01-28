Kamyonetle kediye çarpan sürücüye dikkat çeken ceza

Adana’da bir sürücünün kamyonetiyle çarptığı kedi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan sürücü A.T. (46), polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, hayvansever olduğunu belirterek kasıtlı olarak kedinin üzerine sürmediğini savundu. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T.’ye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.
Olay, 21 Ocak’ta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki kamyonetin sokakta bulunan iki kediden birinin üzerinden geçtikten sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı kedi, dört gün sonra mahallede yaşayan Merve Taşgıt (28) tarafından fark edilerek hayvan hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde kedinin ayağında kırık olduğu, kuyruğunun işlevini kaybettiği ve genel sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.T., emniyetteki ifadesinde,
"Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim”
dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.
Şüphelinin kediyi bilerek ezdiğini öne süren Merve Taşgıt, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Taşgıt,
“Çevredeki esnafa sorduğumda, kediye bir kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca, kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Görüntüleri gördükten sonra resmen yıkıldım. Sinirlenerek bu adamı bulmak için elimden geleni yaptım. Şüpheli, yolda düz ilerlerken manevra yaparak kedilerin üzerine sürüyor. Kesinlikle kasti ve canice bir hareket sergiledi. Kediler Allah’ın sessiz kulları. Kedi hayatını kaybederse çok üzülürüm. Bugün kedilere bunu yapan, yarın çocuklara ve kadınlara da yapabilir. Bu kişinin gereken cezayı almasını istiyorum”
diye konuştu.
