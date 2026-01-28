Yeni Şafak
Avcılar’da otomobil bariyerle köprü arasına düştü: İki yaralı

00:1228/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Otomobil bariyerle köprü korkulukları arasına devrildi.
Otomobil bariyerle köprü korkulukları arasına devrildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde E-5 yan yolda seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerler ile köprü korkulukları arasına düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 1 yolcu yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi, E-5 yan yol seyir halinde bulunan otomobil, başka bir araca çarparak bariyerle köprü korkulukları arasına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında E-5 yan yol Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 34 YS 0545 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan Refik E. idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 YS 0545 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak köprü korkulukları ile bariyer arasına devrildi. Kazada, sürücü M.K. ile yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü Refik E., "Araç süratli bir şekilde geliyordu. Başka bir araç bunu sıkıştırdı. sürücü sağa kırınca bize çarptı sonra bariyerlere girdi" dedi.



#İstanbul
#Avcılar
#Kaza
