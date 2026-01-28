Avcılar’da otomobil bariyerle köprü arasına düştü: İki yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında E-5 yan yol Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 34 YS 0545 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan Refik E. idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 YS 0545 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak köprü korkulukları ile bariyer arasına devrildi. Kazada, sürücü M.K. ile yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.