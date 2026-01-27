Yeni Şafak
Beylikdüzü'nde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

22:2527/01/2026, Salı
DHA
Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına seyir halindeki minibüs çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada S.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Yanyol Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen S.E.'ye seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada S.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

 Hayatını kaybeden S.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

