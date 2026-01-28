Yeni Şafak
İki otomobil çarpıştı araçlar hurdaya döndü: Sekiz yaralı

00:0928/01/2026, Çarşamba
IHA
Kazaya karışan otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Kazaya karışan otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Çorum’un İskilip ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Deller köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan C. idaresindeki 19 AEN 980 plakalı otomobil ile Eyüp Y. yönetimindeki 19 AEN 536 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller kullanılmaz hale gelirken sürücüler araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek C. (38), Elif Osman Y. (62), Seyit Ç. (37) Gamze C. (15), Elanur C. (17) ve Eda Y. (10) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesine araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Çorum
#Otomobil
#Kaza
