Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: Bir kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: Bir kişi yaralandı

23:4126/01/2026, Pazartesi
G: 27/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yapması neticesinde savrulan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DLC 327 plakalı tır ile seyir halinde olan M.A., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan tır devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Çorum
#TIR
#Sungurlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı