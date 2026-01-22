Yeni Şafak
Çorum’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Yedi kişi yaralandı

23:4122/01/2026, Perşembe
IHA
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki yedi kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Karaçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle A.K. idaresindeki 06 FAF 477 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi netiesinde kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil yol kenarında bulunan alana saplanarak durabildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.


