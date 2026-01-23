Denetimde ortaya çıktı: Yüzlerce tarihi geçmiş ürüne ele konuldu

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü denetim kapsamında mahalle aralarındaki işletmelerde inceleme yaptı.

Bir bakkalda yapılan kontrolde, aralarında bebek emziği, biberon, saç boyası, çikolata, temizlik ürünleri ve içeceklerin bulunduğu farklı kategorilerdeki 934 ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.