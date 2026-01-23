Yeni Şafak
Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

09:2423/01/2026, Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle canlı hayvan ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili gümrük müdürlükleri düzenlendi.

Buna göre Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü söz konusu ürün ithalatında yetkili kılınan yerler arasına eklendi.

Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili idareler listesine de Sakarya'daki Karasu, Adana'daki Gölovası, Mersin'deki Çukurova Havalimanı gümrük müdürlükleri dahil edildi.



