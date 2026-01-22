2026 yılında gram altın ve ons altın tarafında yeni rekorların yaşanması bekleniyor. Uzmanlar rakamsal olarak sekiz binli seviyelerin, hatta beş haneli rakamların telaffuz edilebileceği bir döneme girildiğini ifade etti. Peki altın borçlanması yapanlar ne yapmalı? Yatırımcıların ve borçlanmayı düşünen vatandaşların yol haritasını çizen uzmanlar, özellikle altın üzerinden borçlanma yapacak olanlar için ciddi uyarılarda bulunuyor.

Piyasalardaki hareketliliğin 2026 yılında da devam edeceğini öngören uzmanlar, vatandaşların altınla borçlanmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini vurguluyor.

Bu konuyla ilgili TV100'de önemli açıklamalarda bulunan Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş 'Altını satma, bir şey alacaksan ev veya arabayla takas yap' sözlerini kullandı. Yapılan açıklamalar şöyle:

'Altın her zaman bir numaradır. Döviz, dolar ne derseniz altın her zaman bir numaradır.'

'ALTINLA BORÇLANMAYIN'

'Benim altınla borçlanmak zorunluluğum var. Mesela araba aldım. Altınla borçlanmak için araba alınmaz. Çok yanlış. Altınla borçlanan kişinin eline para geçince hemen altın alması lazım.

'2027 yılında 5 haneli rakamları göreceğiz. 13 bin lira, 14 bin lira... Bu rakamları göreceğiz. Bu döngü devam edecek.'

'DÜNYA ALTINA YÖNELDİ'

'4 yıl sonra her şey resetlenecek. Altın tüm dünyaya altına yöneldi. Her şeyin başlangıcı 2022. Biz en şanslı ülkelerden biriyiz, biz her zaman altını seven milletiz. Dünyada söylendiği kadar altın yok. Dünyada büyük bir altın kaosu olacak. '

Elinde altın bulunduran yatırımcılara seslenen uzman, nakit ihtiyacı olmayan veya yakın zamanda ev, araba gibi büyük bir yatırım planı bulunmayanların altınlarını bekletmeye devam etmelerini tavsiye etti. Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcıların fiyattan ziyade ellerindeki altın miktarına odaklanarak yollarına devam etmelerinin daha kazançlı olacağını belirtti.

