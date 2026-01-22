Ticaret Bakanı Bolat Düzce'de 'İş Dünyasıyla Toplantı' programında konuştu: Türkiye artık küresel bir oyun kurucu konumuna geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de 'İş Dünyasıyla Toplantı' programında konuştu. Bakan Bolat burada yaptığı açıklamada "Türkiye bölgede güçlü, istikrarlı ülke, devlet. Güçlü ordusu ve güçlü ekonomisi var. Sadece bölgesel lider ve oyun kurucu değil, artık küresel ülke ve oyun kurucu konumuna geldi" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada düzenlenen "İş Dünyasıyla Toplantı" programında konuşan Bolat, Düzce'nin ihracatta 19'uncu büyük il konumuna geldiğini, 2 milyar dolar civarında dış satım yaptığını söyledi.
Bolat, kentin çok büyük dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, ithalatının 260 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıllık süreçte Türkiye'nin her yerinde yaptığı hizmetler ve eserlerden Düzce'nin de nasibini aldığını belirten Bolat, "Bu anlamda bugüne kadar Düzce'de yapılan hükümetimizin çalışmalarının parasal karşılığı 73 milyar lira tutarındadır. Bu desteklere, katkılara devam edeceğiz." diye konuştu.
İç ticarette sektörel düzenlemeler ve denetimlerle, tüketicinin korunmasıyla alakalı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:
"2 milyon 300 bine yakın esnafımız, 3 bine yakın esnaf odamız var, 1000'e yakın esnaf kefalet kooperatifimiz var. 2 milyon 300 bin kadar da şirketler var MERSİS'e kayıtlı. Onlarla hemhal oluyoruz, sorunlarını çözme gayretindeyiz. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Dış ticarette, ihracatı destekleyen kararlarımız ve tedbirlerimiz var. Ticaret Bakanlığımızın bütçesinin yüzde 60'ı ihracatı desteklemelere ayrılmakta. 75 milyar liralık bütçemizin bu yıl 45 milyarını ihracatçılarımıza inşallah tahsis edeceğiz."
"Türkiye'miz büyük atılımla dış ticaretini geçen yıl 820 milyar dolara çıkardı"
Bolat, ithalattaki düzenlemelere değinerek, şöyle devam etti:
Türkiye'nin geçen yıl 396 milyar dolarla mal ve hizmet ihracat rekoru kırdığına işaret eden Bolat, "Burada da sizin payınız vardır. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır yıllıklandırılmış olarak. Bu da milli gelirimiz içinde yüzde 1,4 pay oluşturuyor. Bu makul bir düzeydir." değerlendirmesinde bulundu.
Yerli üretimin artmaya başladığından bahseden Bolat, "Şu anda günlük petrol tüketimimizin yüzde 15'ini yerli kaynaklarla üretiyoruz. 'Sakarya doğal gaz yatağı'nda hızla üretim artmakta ve bugün yaklaşık 6,5 milyon hane Türkiye'de üretilen yerli doğal gazı kullanıyor. Gerek konut gerek sanayi gerekse de elektrik üretiminde yaklaşık 35 milyar dolar civarında doğal gaz tüketimimiz var. Yerli üretim arttıkça enerji faturası da inşallah giderek azalacak." diye konuştu.
Bolat, Türkiye'nin kuzeyi, güneyi ve doğusunda savaşların olduğunu, dünya ekonomi sisteminde fay hatlarının çatırdadığını anlatarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan parasal, ekonomik, dış ticaret, siyaset ve askeri düzende çok ciddi sarsıntıların bulunduğunu kaydetti.
Böyle bir dönemde Türkiye'nin çok başarılı şekilde yönetildiğini vurgulayan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Terörü söküp attık"
Bakan Bolat, terörle mücadeleye değinerek, "Bu topraklardan terörü, polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabalarıyla söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de söküp attık." ifadesini kullandı.
Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türkiye'nin adını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini, Türk ekonomisinin gücünü, Türkiye'nin kıymetli ürünlerinin methini duyduklarını ve bundan iftihar ettiklerini belirten Bolat, görüşmelerde bunların kendilerine faydasının olduğunu kaydetti.
Bolat, Düzce'nin sanayi, lojistik ve turizm projelerinin olduğunu dile getirerek, bunları geliştireceklerini belirtti.
Verdikleri desteklerden bahseden Bolat, AK Parti döneminde Düzce'de şu ana kadar 4,3 milyar lira esnaf için finansman desteği sağlandığını açıkladı.
Ülke genelinde yaklaşık 4 milyon 600 bin esnafa 740 milyar lira finansman desteği kullandırıldığını bildiren Bolat, yarın İstanbul'da ihracatçılar için yeni kredi mekanizmasını açıklayacaklarını söyledi.
Bolat, Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İhracat Akademisi çalışmalarını da başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Bolat, konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda iş insanlarının sorularını yanıtladı.