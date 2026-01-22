Ticaret Bakanı Bolat Düzce'de 'İş Dünyasıyla Toplantı' programında konuştu: Türkiye artık küresel bir oyun kurucu konumuna geldi

"Yerli ve milli üretimi desteklerken ve haksız rekabeti yasa dışı ticarete karşı korurken, dış ticarette ürün güvenliği, ithalat mevzuatı Bakanlığımız tarafından çıkarılıyor. Türkiye'miz hamdolsun büyük atılımla toplam dış ticaretini, mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatı olarak geçen yıl 820 milyar dolara çıkardı. Milli gelirimiz de yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşmıştır, ilk 9 ay sonunda. Milli gelirimizin yarısından fazlasında ihracat ve ithalat rakamlarının payı var. Dolayısıyla dış ticaret olmazsa olmazımızdır. Dış ticarette de önceliğimiz ihracattır."