Bakan Bolat gümrük düzenlemesinin perde arkasını anlattı: Yüzde 81’inde zehirli maddeler tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde gündemde olan yurt dışı alışveriş limitleri ve gümrük düzenlemelerine ilişkin sürecin nedenlerini ve teknik detaylarını netleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin keyfi bir kısıtlama değil, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik zorunlu bir tedbir olduğunu vurguladı.





“KANSEROJEN VE TOKSİK MADDELER TESPİT EDİLDİ”





Bakan Bolat, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler standartlarında bir denetim mekanizması işlettiğini belirterek, yapılan laboratuvar analizlerinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Muafiyet kapsamındaki ithalatlarda ciddi riskler görüldüğünü belirten Bolat, süreci şu ifadelerle aktardı:





"Türkiye, gelişmiş her ülkenin yaptığı gibi; tüketicilerine, güvenli, sağlıklı ürün tedarikini temin eder, bunun için hem yurt içindeki ürünleri hem de ithalatını denetler. Tüketiciler için güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de üretilip piyasaya sunulmasına düzenlemeler ve denetlemelerle izin vermez. Bu anlayışla, muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimler, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koymuştur."





DENETİLEN ÜRÜNLERDE YÜKSEK RİSK ORANI





Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade eden Bolat, tablonun vahametini şu sözlerle dile getirdi:





"Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi. Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi. Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var."





“UYGULAMA TÜM ÜLKELERE EŞİT ŞEKİLDE YAPILIYOR”





Bakan Bolat, söz konusu riskler üzerine oyuncak, ayakkabı ve saraciye gibi ürünlerin basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını hatırlatarak, kararın uluslararası ticaret kurallarına uygun olduğunu vurguladı. Bolat, "Konu budur, bu karar, tüm ülkelere aynı ve eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır" dedi.





EĞİTİM, BİLİM VE KİTAP İÇİN HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK





Düzenlemenin her ürünü kapsamadığının altını çizen Bakan Bolat; bilimsel çalışmalar, eğitim materyalleri ve numuneler için eski prosedürlerin aynen devam ettiğini belirtti. Vatandaşların ve kurumların bu konudaki endişelerini gideren Bolat, muafiyetleri şöyle sıraladı:





"Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu konuda kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gümrük idarelerimize gerekli talimatlar verilmektedir."





Bakan Bolat açıklamasını, "Biz vatandaşlarımız için, tüketicilerimiz için haklı, doğru olan neyse yapmaya; başta vatandaşımızın, tüketici sağlığının, tüketici güvenliğinin, yatırımın ve üretimin tarafında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.



