Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracat açıklaması: 23 yılda tam sekiz kat arttı, 410 milyar dolarlık hedefi aşacağız

Bolat, Türkiye'nin 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat arttırdığını anımsatarak, "Bu yıl için Cumhurbaşkanımız, 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu. Sizlerin büyük çabalarıyla ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü arttırarak bu hedefi de aşmayı başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.