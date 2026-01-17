Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracat açıklaması: 23 yılda tam sekiz kat arttı, 410 milyar dolarlık hedefi aşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat arttırdığını belirterek, "Bu yıl için Cumhurbaşkanımız, 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu. Sizlerin büyük çabalarıyla ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü arttırarak bu hedefi de aşmayı başaracağız" dedi. Ocak, şubat aylarında enflasyon oranlarında 20'li rakamların görülmeye başlanacağına işaret eden Bakan Bolat, "Hedefimiz yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmek" diye konuştu.
Ticaret Bakanı Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni düzenlendi. Ticaret Bakanı Bolat törende yaptığı konuşmada, DEİK İş Konseyleri 2025 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları'nın gerçekleştirildiğini anımsatarak, yeni seçilmiş iş konseyi başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini belirtti.
Dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde art arda jeopolitik gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bolat, dünya siyaseti ve ekonomisinin, ticaret savaşları ve ekonomideki ani dalgalanmalarla birlikte çok katmanlı bir dönüşümden geçmekte olduğunu kaydetti. Bolat, dünya ticaretinde artan korumacılık eğilimleri, çok hızlı yükselen gümrük tarifeleri ve bunun küresel ekonomide meydana getirdiği kırılganlıkların küresel sistemde fay hatlarını sarstığına dikkati çekti.
"Hedefimiz yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmek"
Bakan Bolat, küresel ekonomik büyümenin tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ifade ederek, son 20 yıl içinde küresel ticaretin ortalama artış oranının bazı yıllar küresel büyümenin altında kaldığını aktardı.
Bolat, Türkiye'de yapılan reformlar, ekonomide yapılan reformlar, alınan tedbirlerin ve dünya ekonomisine açılarak ihracata dayalı büyüme stratejisinin ekonomiyi büyütmede çok büyük rolünün olduğunu söyledi.
"Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1,07'nin üstüne çıkacak"
Bakan Ömer Bolat, pandemi sonrası dönemde OECD ülkeleri arasında ihracatını en fazla arttıran ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın 2025 yılına ilişkin rakamda yüzde 1,07'nin üstüne çıkacağını dile getirdi.
Bolat, geçen yıl 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 46 ilin de ihracatını arttırdığını vurgulayarak, "69 ülkeye ihracatta yıllık rekor kırdık. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 33 fasılda ihracat rekorumuzu tazeledik. 12 bin 861 firmamız ilk kez ihracat yaptı. 22 firmamız 1 milyar doların, 42 firmamız ise 500 milyon doların üzerinde ihracata imza attı." diye konuştu.
Bolat, ihracatta, müteahhitlikte, hizmetler ihracatında güçlü ticaret diplomasisine hükümet olarak destek vermeye devam edeceklerine işaret ederek, "Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliğimizin güncellenmesi konusunda AB Komisyonu ile aynı fikirdeyiz ve mutabıkız. AB Konseyi'nin AB Komisyonu'na onay verip müzakereler yetkilendirmesini bekleme sürecindeyiz. Konsey üyesi ülkelerle de bu konuda lobi çalışmaları yapıyoruz." dedi.