TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 500 bin sosyal konut Kayseri hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

Kayseri’de TOKİ kurası heyecanı yaşanıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri’de inşa edilecek 7562 sosyal konutun hak sahipleri, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleniyor. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kayseri etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 3 Şubat Salı günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 7 bin 562 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekran.
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kayseri kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kayseri kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)