Heidegger çalışmalarına kapsamlı bir katkı: “Heidegger ile Bir-Arada”

Halime Kirazlı
12:035/01/2026, Pazartesi
Kitaba, çevrimiçi satış sitelerinden ve kitapçılardan ulaşabilirsiniz.
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Heidegger ile Bir-Arada” adlı eseri okurlarla buluşturuyor. Editörlüğünü A. Kadir Çüçen ve Çiğdem Yıldızdöken’in yaptığı bu kapsamlı çalışma okuyuculara Türkiye’de Heidegger felsefesi üzerine çalışan araştırmacıların yazılarından oluşan bir demet sunuyor.

VBKY’nin felsefe kitaplığı, editörlüğünü A. Kadir Çüçen ve Çiğdem Yıldızdöken’in yaptığı “Heidegger ile Bir-Arada” adlı eserle genişlemeye devam ediyor. Filozofun düşüncesini hem kendi iç dinamikleriyle hem de diğer önemli düşünürlerle olan ilişkisi bağlamında ele alan iki ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde “Bir-Arada”, Heidegger’in düşüncesindeki temel kavramları, sanat ve teknolojiye dair görüşlerini ve en tartışmalı yönü olan Nasyonal Sosyalizm ve antisemitizm ile olan ilişkisini derinlemesine inceliyor. İkinci bölüm “Birlikte” de ise Heidegger felsefesini Husserl, Levinas, Kant, Derrida ve Adorno gibi düşünürlerin perspektifleriyle karşılaştırarak, onun 20. yüzyıl ve çağdaş düşüncedeki yerini ve etkisini konumlandırıyor. “Heidegger ile Bir-Arada” Heidegger’in Batı metafiziğine yönelik radikal eleştirisinden varlık sorusuna, Dasein analitiğinden sanatın hakikati açığa çıkaran rolüne kadar uzanan geniş felsefi yelpazeyi yetkin ve açıklayıcı bir dille sunarak meraklılarına arşivlik bir kitap sunuyor.



