Macar yönetmen Béla Tarr vefat etti

Efsanevi Macar yönetmen, senarist ve yapımcı Béla Tarr, uzun süren bir hastalığın ardından 70 yaşında vefat etti. Tarr'ın ölüm haberi, Bence Fliegauf tarafından Tarr ailesi adına ulusal haber ajansı MTI'ye duyuruldu. Düşünceli, karanlık ve melankolik sinemanın önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen yönetmenin şiirsel ve çoğu zaman politik içerikli filmleri, insanlık durumuna karamsar bir bakış açısı ve kara mizah unsurları içeriyordu.
Yönetmene dair detaylı bir yazı 2022'de metin yazarı Yekta Şirin tarafından Yeni Şafak gazetesi düşünce Günlüğü sayfasında ele alınmıştı. Yazar,
yazısında analtmıştı. 1955'te Macaristan'ın Pécs şehrinde doğan Tarr, kariyerine Macaristan'ın deneysel film alanındaki en önemli stüdyolarından biri olan Balázs Béla Stúdió'da çalışarak başladı. Aile Yuvası, Sonbahar Almanağı ve Lanet gibi filmlerden sonra, Tarr 1994 yılında Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşünü konu alan yedi saatlik, siyah beyaz destansı filmi Sátántangó ile uluslararası tanınırlık kazandı. Film, geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Macar yazar László Krasznahorkai'nin 1985 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Tarr, Krasznahorkai'nin "Direnişin Melankolisi" adlı romanını 2000 yılında Werchmeister Harmonies filmiyle sinemaya uyarladı. Macaristan'daki komünist dönemde geçen kasvetli ve kıyametvari film de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı, ancak Tarr'ın son filmi olan 2011 yapımı Torino Atı, karanlık başyapıtı olarak kalmaya devam ediyor.
