Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kurulan müzenin açılış tarihini verdi: "Yıl sonunu bulmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kurulan müzenin açılış tarihini verdi: "Yıl sonunu bulmaz"

14:1311/01/2026, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen soruları "Hâne" sergisinin açılışında yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen soruları "Hâne" sergisinin açılışında yanıtladı.

Albayrak Grubu'nun bu yıl 12. kez düzenlediği İslam Sanatları Sergisi “Hâne”nin açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılışın ardından sanatçı ve sanatseverlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, adına kurulan müzeyi, yıl sonuna kadar açmayı planladıklarını söyledi.

Albayrak Grubu'nun geleneksel İslam sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 12 yıldır düzenlediği İslam Sanatları Sergileri, bu yıl “Hâne” temasıyla hazırlandı. Serginin açılışını dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılışın ardından sanatçı ve sanatseverlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, adına kurulan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Müzesi'ni, yıl sonuna kadar açmayı planladıklarını söyledi.

Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı müze olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisine bugüne kadar hediye edilen eserleri sergileme fikri de soruldu. Erdoğan, Kasımpaşa'da kurulan müzeye ilişkin şu detayları verdi: "İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa'da, fakirin adına kurduğumuz bir müzemizde sergileyeceğiz. Müzemizi yıl sonuna kadar, bu yıl bitti de önümüzdeki yıl sonunu bulmadan açacağız inşallah. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nı ele aldık, restorayonunu bitirmek üzereyiz. O harabe eseri, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nı muhteşem bir eser olarak düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada, bütün bu eserleri; fakire ne hediye ettilerse, ister hat olsun ister kitap olsun ister diğer birçok eseri sergileyeceğiz inşallah. Müzeyi de tüm halkımıza açarak istiafade etmesini sağlayacağız."



