En nadide Mushaflar "Altın Harfler" sergisinde

Birbirinden özel Kur’an-ı Kerimler’den oluşan “Altın Harfler” sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Kur’an’daki 114 sureye atıfla hazırlanan 114 Mushaf sergisi ziyaretçilerini, kitabımızın manevi iklimine taşıyor. Mushaflar arasında ömrünüzde yalnızca bir kez görebileceğiniz eserler bulunuyor. Mushaflar arasında ömrünüzde yalnızca bir kez görebileceğiniz eserler bulunuyor. Bunlardan ilki, Kaddafi’nin son üç ayetini kendi el yazısıyla yazdığı Kur’an.Diğeri ise 25 sene İsrail zindanında yatmış, 7 Ekim’deki esir takasıyla hapisten çıkan Ramazan Muşahera’nın arkadaşlarıyla yazdığı özel Filistin Mushaf’ı.17. yüzyılda Hamburg’da basılan Latince Kur’an-ı Kerim de görülmeye değer.

Afrikalı çocukların “Löh”leri sergileniyor

Sergiye geldiğinizde Hüseyin Kutlu’nun geçtiğimiz yıl tamamladığı İstanbul Mushafı’ndan, Saddam döneminde basılan Mushaf'a; İran, Gazze, Bosna ve Tokyo Mushaflarına kadar farklı yazı ve süslemeye sahip 114 Kur’an göreceksiniz. Serginin sonunda bir de Afrika köşesi yer alıyor. Burada Çad’dan Nijerya’dan Sudan’dan el yazması Kur’an-ı Kerimler yer alıyor. Ayrıca Afrikalı çocukların Kur’an-ı Kerim öğrenmek için kullandığı “Löh” adı verilen tahta tabletler de sergileniyor.

Mushaflar kavramlarla ilişkilendirildi

“Altın Harfler”i projenin koordinatörü Abdullah Dide Şentürk ise şöyle anlattı: “My Name İslam olarak yaklaşık sekiz senedir yurt dışında çocuk şenlikleri yapıyoruz. 7 Ekim olaylarından sonra Filistinle alakalı vakıf ve STK'lara kermeste satış yapmaları şartıyla, ürün tedariği yapıyorduk. Son bir yıldır da bir şekilde yollarımız Mushaflarla birleşti. Mushaf toplamaya başladık. 114 sure, 114 kavram ve 114 Mushaf sergisi olarak bu sergimizi açtık. Her Mushaf'ı bir kavram ve bir sureyle birleştirmiş olduk.”











