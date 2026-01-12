Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor

Güzel ezgiler çıkaran neyler tasarlamak için çaba harcadığını dile getiren Karayanık, şöyle konuştu: "Kamışların azaldığını fark ettim. İlerleyen yıllarda istediğimiz tarzda kamışı bulamayacağımız için bahçemin 5 dönümündeki narenciyeyi söküp kamış ektim. Ney yapımında kullanılan aparatlar ile kılıfları da üretiyorum. Kendi ihtiyacımız için kamış topluyoruz. Fazlasını da ihtiyacı olan arkadaşlara gönderiyorum."

Karayanık, ney üretiminin meşakkatli olduğunu belirterek, "Kamışı yetiştiriyor, kurutuyor, 4 sene bekletiyorum. 4 yıl kuruyan kamışı ney yapıyorum. Başpareleri de yetiştirdiğim portakal ağacından yapıyorum" dedi.












