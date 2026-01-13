"Hâne"ye davetlisiniz

Albayrak Grubu 12. İslam Sanatları Sergisi “Hâne” bu yıl da Tophane-i Amire'ye kuruldu. Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca'nın yaptığı sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 koleksiyon eseri, mermer işleme celî sülüs ve dijital eserler yer alıyor. Ebubekir Mete koleksiyonundaki hüsnühatlar ise nadir görebileceğiniz eserler arasında. Gelenekli ve çağdaş eserlerin bir arada bulunduğu sergide Savaş Çevik'ten Abdurrahman Deperler'e, Sami Naddah'tan Sami Günay'a kadar farklı kuşaktan isimler buluştu.