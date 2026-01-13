Yeni Şafak
"Hâne"ye davetlisiniz

"Hâne"ye davetlisiniz

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
21:34 13/01/2026, Salı
Sergi 28 Şubat'a kadar ücretsiz görülebilir.
Albayrak Grubu 12. İslam Sanatları Sergisi “Hâne” Tophane-i Amire'de ziyaretçilerini bekliyor. 28 Şubat'a kadar açık olan sergiyi sizler için gezdim.

Albayrak Grubu 12. İslam Sanatları Sergisi “Hâne” bu yıl da Tophane-i Amire'ye kuruldu. Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca'nın yaptığı sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 koleksiyon eseri, mermer işleme celî sülüs ve dijital eserler yer alıyor. Ebubekir Mete koleksiyonundaki hüsnühatlar ise nadir görebileceğiniz eserler arasında. Gelenekli ve çağdaş eserlerin bir arada bulunduğu sergide Savaş Çevik'ten Abdurrahman Deperler'e, Sami Naddah'tan Sami Günay'a kadar farklı kuşaktan isimler buluştu.

Seramik hüsnühatla buluştu

İslam sanatının en güzel, en sanatlı, en denenmemiş ve en zarif tekniklerin yer aldığı serginin bu yılki yeniliği ise hüsnühat-seramik buluşmasıyla Mehmet Özçay hatları oldu. Serginin sonuna konumlanan 17 seramik hat eserinde yüksek ısıda pişirilerek form kazanan harfler ön planda. Tophane-i Âmire Kültür Sanat Merkezi'ndeki “Hâne” sergisi 28 Şubat'a kadar görülebilir.



