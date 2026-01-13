Yeni Şafak
Birevim'in reklam yüzü Ahmet Kural oldu

Halime Kirazlı
17:4513/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Kural, Birevim'in yeni marka yüzü oldu.
Kural, Birevim'in yeni marka yüzü oldu.

Tasarruf Finansman sektöründe faaliyet gösteren Birevim, reklam yüzünü düzenlediği toplantıda tanıttı. İki yıllığına Ahmet Kural'la anlaşan marka, reklamlarında "Seni Düşünen Biri" sloganını kullanacak.

Birevim'in 2026'daki reklamlarında Ahmet Kural rol alacak. Oyuncuyla iki yıllığına anlaşan firma şimdilik üç reklam filmi çekti. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen programda Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural basın mensuplarıyla buluştu. Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın bugüne kadar benimsediği anlayışın ve yeni dönem vizyonunun temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu söyledi. Öztürk 2026'ya güçlü bir giriş yapmak istediklerini belirterek "Bu yeni dönemde; daha yalın bir dil, daha cesaretlendirici bir duruş ve insanı merkeze alan çok daha net bir iletişim anlayışıyla yol alıyoruz" dedi.

Samimi bir birliktelik oldu

Markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural, firmanın samimiyeti ve amaçlarını beğendiği için iş birliğini kabul ettiğini dile getirdi. Kural, çekimlerin güzel bir ortamda geçtiğini, fakat dizi ve film oyunculuğuna kıyasla zorluklarının olduğunu aktardı. Oyuncu "Tasarruf yapma ve bunu alışkanlığa dönüştürme fikrini farklı buldum. ‘Sizi düşünen biri’ fikri çok içten bir yaklaşım... Böylesine fayda odaklı ve samimi bir iş birliğinin içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.






#Birevim
#Birevim reklam
#Birevim Ahmet Kural
#Ahmet Kural
#Gassal
