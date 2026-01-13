Birevim'in reklam yüzü Ahmet Kural oldu

Birevim'in 2026'daki reklamlarında Ahmet Kural rol alacak. Oyuncuyla iki yıllığına anlaşan firma şimdilik üç reklam filmi çekti. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen programda Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural basın mensuplarıyla buluştu. Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın bugüne kadar benimsediği anlayışın ve yeni dönem vizyonunun temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu söyledi. Öztürk 2026'ya güçlü bir giriş yapmak istediklerini belirterek "Bu yeni dönemde; daha yalın bir dil, daha cesaretlendirici bir duruş ve insanı merkeze alan çok daha net bir iletişim anlayışıyla yol alıyoruz" dedi.