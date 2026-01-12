Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
"Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu Çorum'da sahnelendi

"Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu Çorum'da sahnelendi

17:5412/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Çorumlu tiyatroseverler oyunu ilgiyle takip etti.
Çorumlu tiyatroseverler oyunu ilgiyle takip etti.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un yaşamı ve mücadelesini konu alan "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" adlı tiyatro oyunu, Çorum'da sahnelendi.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un yaşamı ve mücadelesini konu alan "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" adlı tiyatro oyunu, Çorum'da sahnelendi. Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı etkinlikleri kapsamında gençlere ve çocuklara havacılığı sevdirmek amacıyla Ankara'dan yola çıkan tek kişilik tiyatro oyunu, Anadolu turnesi kapsamında Çorum'da lise öğrencileriyle buluştu. Mansur Erk'in yazdığı, Orhan Karataş'ın yönettiği tek perdelik oyunda Vecihi Hürkuş'u Murat Demirbaş canlandırdı. Hürkuş'un Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünden kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklara, sivil havacılığa kazandırdığı ilklere ve verdiği mücadeleye uzanan hayat hikayesi, tiyatral bir dille öğrencilere aktarıldı. Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi'nde sahnelenen oyunu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile eğitimciler ve öğrenciler izledi.





#Vecihi Hürkuş
#Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş
#Çorum tiyatro
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura sonuçları: 500 bin konut Bayburt TOKİ kazananlar tam isim listesi