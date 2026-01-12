"Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu Çorum'da sahnelendi

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un yaşamı ve mücadelesini konu alan "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" adlı tiyatro oyunu, Çorum'da sahnelendi. Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı etkinlikleri kapsamında gençlere ve çocuklara havacılığı sevdirmek amacıyla Ankara'dan yola çıkan tek kişilik tiyatro oyunu, Anadolu turnesi kapsamında Çorum'da lise öğrencileriyle buluştu. Mansur Erk'in yazdığı, Orhan Karataş'ın yönettiği tek perdelik oyunda Vecihi Hürkuş'u Murat Demirbaş canlandırdı. Hürkuş'un Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünden kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklara, sivil havacılığa kazandırdığı ilklere ve verdiği mücadeleye uzanan hayat hikayesi, tiyatral bir dille öğrencilere aktarıldı. Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi'nde sahnelenen oyunu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile eğitimciler ve öğrenciler izledi.