Altın Portakal Film Festivali açılışı yaptı
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, törenle kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "DAİMA" temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın üstlendiği gecede, hayatını kaybeden sinema oyuncuları ayakta alkışlarla yad edildi. Hafızalarda yer edinen Yeşilçam film müziklerini Emre Kınay seslendirdi.
İLK ÖDÜLDEN JÜRİ BAŞKANLIĞINA
Açılışta, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Derviş Zaim, ilk filmini 1996'da gösterme şansını yakaladığını ve hayatında aldığı ilk sinema ödülünün yine Antalya'da olduğunu ifade etti. Festivalin 63'üncü yılını dolduracağını dile getiren Zaim, "Bunca uzun sene geçtikten sonra burada jüri başkanı olarak bulunuyor olmam gurur verici. Festivalimizin ileriki yıllarda gelişerek gitmesi temennimdir" dedi. Törende, oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a "Onur Ödülü", yapımcı Abdurrahman Keskiner ile sanatçı Suzan Kardeş'e "Emek Ödülü" verildi. "Genç Başarı Ödülleri" ise oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a verildi. Festival kapsamında "Sinemaya Katkı Özel Ödülü" de Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) takdim edildi. Oyuncular Ersin Korkut ve Ezgi Mola ödülü Başkan Vekili Özdemir'den aldı. Festival, 31 Ekim'de sona erecek.