ABD’den Türkiye’ye iadesi sağlanan eserler tanıtıldı

Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos’un da katıldığı programda, “Kaçış Yok: Boubon” sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, eserlerin iade süreçlerini, bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulguları ve uluslararası iş birliğiyle elde edilen sonuçları paylaştı. Çalışmalara katkı sunanlara teşekkür eden Ersoy, “Bu ortak emekle bugüne kadar Lucius Verus, Septimius Severus, Caracalla ve Marcus Aurelius’a ait eserlerin de aralarında bulunduğu Boubon kökenli kültür varlıklarımızı ülkemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

6 BİN 452 ANTİK ESER KURTARILDI

Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos ise Irak ve Afganistan başta olmak üzere çatışma bölgelerinde edindiği deneyimlerin, kültürel miras eserlerinin ülkelerinden koparılarak uluslararası kaçakçılık ağları üzerinden satılmasının yarattığı tahribatı anlamasını sağladığını belirtti. Bogdanos, kültürel mirasın korunması konusunda uluslararası iş birliği sayesinde her zamankinden daha umutlu olduğunu dile getirerek, New York’ta kurdukları Eser Kaçakçılığı Birimi aracılığıyla bugüne kadar 6 bin 452 yağmalanmış antik eserin kurtarıldığını, bunların 276’sının Türkiye’den çıkarılan eserler olduğunu aktardı.

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