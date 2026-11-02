Kültür ve sanatın izi masaya yatırıldı

Kültür sanat alanında çalışanları, araştırmacıları, öğrencileri ve ilgilileri bir araya getiren programda, habercilik ve yayıncılığın güncel meseleleri kayıt, arşiv ve erişim boyutlarıyla ele alındı. Kültür sanat etkinliklerinin haberleştirilmesinden kalıcı bir hafızaya dönüşmesine uzanan süreç, programda açık masa oturumları ve yüz yüze söyleşiler aracılığıyla farklı yönleriyle tartışmaya açıldı.

ETKİNLİKLERİN YÜZDE 5’İ HABERLEŞİYOR

Etkinliğin sonunda sonuç raporu bölümünde konuşan AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, toplumun kültürel hafızasının güçlenmesinin kendi kültürel üretimini tanıması, takip etmesi ve anlamlandırmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. KÜME Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Ali Ulvi Mıhoğlu ise kapanışta ODAK projesi kapsamında kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda tarayan ve kayıt altına alan bir sistem geliştirdiklerini aktardı. Geçen hafta pazar günü yapılan taramada yaklaşık 88 bin kültür sanat etkinliği tespit ettiklerini, bunlardan yalnızca 4 bin 882'sinin haberleştirildiğini belirten Mıhoğlu, "Kültür sanat etkinliklerinin ancak yüzde 5,5'i habere dönüşmüş durumda" dedi.

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