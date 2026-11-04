Afife oyunu yeniden sahnede
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Afife Jale’nin hikayesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor.
Afife Tiyatro ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) ortak yapımı, Afife Jale’nin ilham verici hayat hikayesini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyan “Afife”, Zorlu PSM’nin yanı sıra Türkiye turnesi kapsamında Ankara temsillerinde tiyatroseverlerle buluşacak.
Haldun Dormen Özel Ödülü’yle buluşan yapım, 10 Kasım’da Zorlu PSM’de, 6-7 Kasım, 25 ve 26 Aralık’ta Ankara’da sahnelenecek. Tiyatrocular ve kadınlar için ilham kaynağı olan Afife Jale’nin hikayesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor. Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş rol alıyor.
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Başlıklar :Afife JaleHaldun Dormen Özel ÖdülüZorlu PSM