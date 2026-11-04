Büyük ödülü 28 bin çakıl taşıyla hazırladı
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Süleyman Sarı, İtalya’da düzenlenen uluslararası organizasyonun büyük ödülü olan Romalı filozof Seneca’nın portresini, 28 bin 400 doğal çakıl taşıyla hazırladı.
Antalya’da yaşayan müdahalesiz mikro doğal çakıl sanatçısı Süleyman Sarı, İtalya’da düzenlenen uluslararası organizasyonun büyük ödülü olan Romalı filozof Seneca’nın portresini, 28 bin 400 doğal çakıl taşıyla hazırladı.
Eserleri Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sergilenen Sarı’nın çalışmalarının ünü sınırları aştı.
Sarı ve eşi Nejla Sarı, İtalya’nın Bari kentindeki Sanat ve Felsefe Bilimleri Akademisi'nin düzenlendiği Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Uluslararası Akademik Ödülleri Töreni'ne davet edildi. Törenin büyük ödülünü tasarlaması istenen Sarı, 28 bin 400 doğal çakıl taşı kullanarak 5 ayda Romalı düşünür Seneca’nın portresini hazırladı.
Gündem
5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali başlıyor
Hayat
Lezzet ve müzik bir araya geliyor: Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı finaline ev sahipliği yapacak
Hayat
Kendimize savaş açtık kendimizi yendik
Hayat
Orhan Kemal’in ismi müzesinin sokağında
Başlıklar :AntalyaSüleyman Sarıİtalya