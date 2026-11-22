Vize serbestisi düzenlemesi bütçe görüşmeleri sonrası TBMM'ye sunulacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesini öngören vize serbestisi sürecinde yasama aşamasına geçiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından talep edilen 72 kriterden kalan son altı şartın tamamlanmasına yönelik taslak çalışmaların bitmek üzere olduğunu duyurdu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen kurumlar arası hazırlıkların tamamlandığını ve düzenlemelerin AB yetkilileriyle teknik düzeyde görüşüldüğünü belirten Bakan Fidan, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi."