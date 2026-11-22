Son seçim anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır, anket sonucu son durum nedir? AK Parti, Yeni Parti, CHP, MHP, DEM Parti oy oranları!
GENAR Başkanı İhsan Aktaş Yenişafak'taki 'Fon krizinde şok atlatıldı fakat seçmen süreci takip ediyor.' başlıklı yazısında son anket sonuçlarını açıkladı. Araştırmada AK Parti ile ikinci sıradaki Yeni Parti arasındaki fark 9,8 puan olarak ölçüldü. İşte AK Parti, Yeni Parti, CHP MHP, DEM, İYİ Parti oy oranları.
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