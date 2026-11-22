MEMUR ZAMMI HESAPLARI: 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, Polis, Doktor ve Hemşire maaşları ne kadar zamlanacak?

Kasım ve aralık enflasyon verileri öncesi Ocak 2027 memur maaş zam tablosu şekilleniyor. Yüzde 7,91 artış öngörüsüne göre en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL’ye yükselmesi beklenirken, öğretmen, polis, hemşire ve doktorların yeni maaş hesapları da netleşmeye başladı. İşte mesleklere göre beklenen zam miktarları...