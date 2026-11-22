Kasım ara tatili bitti mi? MEB takvimine göre 23 Kasım 2026’da okul var mı?

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli gözünü pazartesi gününe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 çalışma takvimine göre 23 Kasım 2026 Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim öğretim yeniden başlayacak.

23 Kasım 2026 Pazartesi okullar açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar açık olacak. Beş günlük kasım ara tatilinin ve ardından gelen hafta sonunun tamamlanmasıyla ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler sınıflardaki yerlerini alacak.

Yetkili kurumun resmi takvimine göre ara tatil süresinde herhangi bir uzatma bulunmuyor ve 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla tüm yurt genelinde normal ders programı uygulanacak.

Reklam Reklam

2026-2027 MEB eğitim öğretim takviminde kritik tarihler

16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan ilk dönem ara tatili, 20 Kasım Cuma günü itibarıyla sona erdi. Eğitim öğretim yılının geri kalan dönemlerine ilişkin resmi takvim ise şu şekilde planlandı:

Birinci dönem kapanışı ve karne günü: 22 Ocak 2027 Cuma

2027 sömestr (yarıyıl) tatili: 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Öğrenciler ve öğretmenler, birinci dönemin geri kalan kısmını 22 Ocak 2027 tarihine kadar kesintisiz sürdürecek. Yaz tatili ise 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

Reklam Reklam

Özgün

İstanbul’da yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi? 23 Kasım Pazartesi İstanbul Valiliği son dakika tatil açıklaması geldi mi?