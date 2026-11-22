Ramazan ne zaman, üç aylar ne zaman başlıyor? 2026–2027 üç aylar takvimi ve Ramazan Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Dini Günler Takvimi ile birlikte İslam dünyası için rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen üç aylar, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri kesinlik kazandı. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl daha erken bir tarihe denk gelen mübarek günler, 2026 yılının Aralık ayında başlayarak 2027 yılının Mart ayına kadar devam edecek. Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Peki Ramazan ne zaman 2027, hangi ayda? Diyanet Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihleri.