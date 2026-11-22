KPSS atama taban puanları ve tercih kılavuzu: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puanla nerelere girilir? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim kadro, pozisyon ve yerleştirme puanları
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurumlarının tercih kılavuzuna ve geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanlara odaklandı. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 KPSS puanıyla hangi kadro ve pozisyonların tercih edilebileceği merak ediliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tercih edilebilecek kadrolar, kılavuzdaki mezuniyet ve nitelik şartlarına göre değişiyor. Geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanlar adaylara fikir verirken yeni taban puanlar, kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda yerleştirme tamamlandığında belli oluyor. İşte kamu personeli alım tercih kılavuzu ve atama taban puanları detayları.
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