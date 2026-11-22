AKÇAABAT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Kesinti saati: 07.30 – 15.30
Yatırım çalışması nedeniyle etkilenecek mahalleler: Fındıklı, Derecik, Cevizlik, Çukurca, Maden, Uçarsu, Esentepe, Kayalar, Sarıtaş, Akpınar, Doğanköy, Dörtyol, Işıklar, Kavaklı, Mersin, Şinik, Acısu, Ağaçlı, Akdamar, Alsancak, Ambarcık, Arpacılı, Bozdoğan, Cevizli, Çınarlık, Demirkapı, Fıstıklı, Gümüşlü, Helvacı, Kaleönü, Kemaliye, Kirazlık, Koçlu, Kuruçam, Meydankaya, Ortaalan, Özakdamar, Salacık, Sertkaya, Tatlısu, Yeniköy, Yeşiltepe, Zaferli, Şinik OSB, Yıldızlı, Akçaköy, Akören, Çiçeklidüz, Demirci, Yeşilyurt, Özdemirci ve Demirtaş mahalleleri.
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