Sağlık Bakanlığı İŞKUR Sürekli İşçi Alımı Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki il sağlık müdürlükleri ve devlet hastanelerinin ihtiyacına göre belirlenen kontenjanlar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden erişime açılmaktadır. Bakan Memişoğlu 38 bin yeni personel alımının yapılacağına ilişkin müjdeyi duyurmuştu. Sözleşmeli personelin yanında İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımlarının da yapılması bekleniyor. Başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Başvurular tamamen online olarak esube.iskur.gov.tr adresi, e-Devlet Kapısı ve ALO 170 hattı üzerinden alınmakta; adaylar yalnızca ikamet ettikleri ildeki tek bir meslek koluna başvurabilmektedir.