İstanbul’da yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi? 23 Kasım Pazartesi İstanbul Valiliği son dakika tatil açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Pazartesi günü için aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. İstanbul Valiliği de yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve sağanağa karşı uyarıda bulundu ve vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi. 9 günlük ara tatil ise yarın sona erecek. Hem Meteoroloji'nin hem de Valiliğin uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okul var mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.