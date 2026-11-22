Kasım ara tatili bitti mi? Yarın okul var mı, ilkokul, ortaokul ve liseler açılıyor mu? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Yarın okul var mı, 23 Kasım 2026 Pazartesi okullar açılıyor mu sorusu, beş günlük kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda ara tatilin bitiş tarihi, okulların açılış durumu ve yeni dönem ders zili takvimine ilişkin resmi ayrıntılar netleşti.